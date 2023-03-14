Мужчину с инвалидностью не пустили на борт «Победы». Причиной назвали аккумулятор в его коляске

Колясочника Ивана Вершка из Челябинска не пустили в самолет «Победы», когда он возвращался домой из Москвы. Об этом мужчина рассказал изданию 74.ru.
История произошла еще 4 марта, но в СМИ она появилась лишь сейчас. В качестве причины отказа сотрудники авиакомпании назвали аккумулятор в коляске клиента.
«Был технический специалист от авиакомпании «Победа», который заявил, что у меня большая емкость аккумуляторной батареи. Я им говорю, что как‑то ведь прилетел в Москву на «Победе». Но в ответ получил: «Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор», — отметил он.
По словам Вершка, батарею в столице он не менял. Сотрудников авиакомпании мужчина попросил выдать письменный отказ на перевозку, но они отказались это сделать.
В результате друзья купили Ивану билет на ближайший рейс «Аэрофлота» — он вылетал в 7 утра 5 марта. «В итоге я просидел в аэропорту 12 часов. Сейчас я отправил обращение в прокуратуру, чтобы защитить свои нарушенные права» — добавил он.
Вершок отметил, что в его коляске установлен литий-ионный аккумулятор. На сайте «Победы» в правилах перевозки говорится, что коляски с такими батареями, которые используются людьми с инвалидностью, составляют исключение и могут перевозиться.
Это не первый случай, когда на борт «Победы» не пускают колясочников. В мае 2021 года подобная ситуация произошла с Андреем Увиковым и Светланой Кокуновой, летевшими из Москвы в Калининград. В качестве причины также назвали емкость аккумуляторов.