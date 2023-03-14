Мужчину с инвалидностью не пустили на борт «Победы». Причиной назвали аккумулятор в его коляске

«Был технический специалист от авиакомпании «Победа», который заявил, что у меня большая емкость аккумуляторной батареи. Я им говорю, что как‑то ведь прилетел в Москву на «Победе». Но в ответ получил: «Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор», — отметил он.