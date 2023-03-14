Москва, хипстеры и клуб «Солянка»: новая документалка от «Афиши»

«Афиша» выпустила новый документальный фильм «Путешествие на край ночи: эффект „Солянки“». Он посвящен «месту силы» целого поколения — московскому клубу «Солянка» и субкультуре вокруг него.
Картина исследует период с 2007 до 2014 года, когда хипстеры создавали вокруг себя отдельное культурное и общественное поле. Герои фильма расскажут, как на их глазах появлялась новая мода, музыка и медиа, как менялась вся Москва вслед за ценностями молодежи.
«Символом времен больших надежд и перемен стал клуб „Солянка“, и сегодня „Афиша“ исследует уникальный феномен этого места и людей, которых оно притягивало», — говорится в релизе проекта.
Сценаристами и режиссерами фильма выступили главред «Афиши Daily», директор по контенту «Афиши» Трифон Бебутов и писатель, журналистка Лена Кончаловская. Они попытались исследовать феномен «Солянки» и пообщались с артистами, фотографами, журналистами и другими представителями этого комьюнити.
Героями фильма стали группа Pompeya, музыканты Mujuice и Дима Устинов (Taras 3000), диджеи Виталий Козак и Леонид Липелис, визионер Михаил Ганнушкин, основатель клуба «Солянка» Роман Бурцев, фотограф Саша Mademuaselle, журналист Олег Коронный и продюсер Игорь Компаниец.
Они рассказали о своем отношении к «Солянке» и всему контексту эпохи. Музыканты поделились опытом создания своих работ, рассказали, чем вдохновлялись, как их творчество соотносилось с настроениями общества и как креативный класс оценивал общественно-политические потрясения 2012 года.
Продюсеры и диджеи рассказали о главных вечеринках того периода, включая Idle Conversation и Love Boat. А медиаменджер Василий Эсманов — о создании и запуске культового медиа Look At Me и характерных признаках журналистики того времени.