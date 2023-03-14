Реклама
Новости

Москва, хипстеры и клуб «Солянка»: новая документалка от «Афиши»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

«Афиша» выпустила новый документальный фильм «Путешествие на край ночи: эффект „Солянки“». Он посвящен «месту силы» целого поколения — московскому клубу «Солянка» и субкультуре вокруг него.

Картина исследует период с 2007 до 2014 года, когда хипстеры создавали вокруг себя отдельное культурное и общественное поле. Герои фильма расскажут, как на их глазах появлялась новая мода, музыка и медиа, как менялась вся Москва вслед за ценностями молодежи.

«Символом времен больших надежд и перемен стал клуб „Солянка“, и сегодня „Афиша“ исследует уникальный феномен этого места и людей, которых оно притягивало», — говорится в релизе проекта.

Сценаристами и режиссерами фильма выступили главред «Афиши Daily», директор по контенту «Афиши» Трифон Бебутов и писатель, журналистка Лена Кончаловская. Они попытались исследовать феномен «Солянки» и пообщались с артистами, фотографами, журналистами и другими представителями этого комьюнити.

«Я задумывал этот фильм как некий оммаж той эпохе, которая сформировала меня и многих моих друзей, времени больших надежд и немалых возможностей. Мне хотелось провести исследование мотиваций, сильных и слабых сторон поколения, попытаться зафиксировать основные смыслы того времени. Когда мы начали съемки фильма, контекст был иным, взгляд на события того периода — тоже, но за время производства проект во многом оброс иными смыслами. Надеюсь, что каждый зритель увидит и услышит в нем что‑то свое».
Трифон Бебутов

Героями фильма стали группа Pompeya, музыканты Mujuice и Дима Устинов (Taras 3000), диджеи Виталий Козак и Леонид Липелис, визионер Михаил Ганнушкин, основатель клуба «Солянка» Роман Бурцев, фотограф Саша Mademuaselle, журналист Олег Коронный и продюсер Игорь Компаниец.

Они рассказали о своем отношении к «Солянке» и всему контексту эпохи. Музыканты поделились опытом создания своих работ, рассказали, чем вдохновлялись, как их творчество соотносилось с настроениями общества и как креативный класс оценивал общественно-политические потрясения 2012 года.

Продюсеры и диджеи рассказали о главных вечеринках того периода, включая Idle Conversation и Love Boat. А медиаменджер Василий Эсманов — о создании и запуске культового медиа Look At Me и характерных признаках журналистики того времени.

расскажите друзьям
люди
Виталий КозакРоман БурцевИгорь КомпаниецВасилий Эсманов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»