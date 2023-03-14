Москва, хипстеры и клуб «Солянка»: новая документалка от «Афиши»

«Я задумывал этот фильм как некий оммаж той эпохе, которая сформировала меня и многих моих друзей, времени больших надежд и немалых возможностей. Мне хотелось провести исследование мотиваций, сильных и слабых сторон поколения, попытаться зафиксировать основные смыслы того времени. Когда мы начали съемки фильма, контекст был иным, взгляд на события того периода — тоже, но за время производства проект во многом оброс иными смыслами. Надеюсь, что каждый зритель увидит и услышит в нем что‑то свое».

Трифон Бебутов