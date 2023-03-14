Госдума приняла закон о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах и бойцах ЧВК

Помимо этого, по статье 280.3 УК за преступление, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности, срок увеличивается с 3 до 5 лет тюрьмы или с 5 до 7 лет в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.