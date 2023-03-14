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Госдума приняла закон о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах и бойцах ЧВК

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:37

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об административной и уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и боцов ЧВК. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом вносятся поправки в статью 280.3 УК РФ, которые предполагают до 15 лет тюрьмы за фейки о любых участниках спецоперации и до 7 лет за дискредитацию.

Помимо этого, по статье 280.3 УК за преступление, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности, срок увеличивается с 3 до 5 лет тюрьмы или с 5 до 7 лет в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

За дискредитацию ВС России и добровольцев, которая не содержат уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи», — написал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы Вячеслав Володин.

Ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших осужденных», предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы «выискивают негативную информацию о добровольцах» и «целенаправленно публикуют подробные материалы, выставляющие защитников России в неприглядном виде, представляя их злодеями и преступниками».

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Вячеслав ВолодинЕвгений Пригожин
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