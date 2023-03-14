Полиция Канады конфисковала тысячу картин по делу о «крупнейшей в истории афере в сфере искусства»

Канадские полицейские задержали восемь человек и конфисковали более тысячи картин в рамках дела, которое они называют «крупнейшей в истории аферой в сфере искусства», пишет People.
Все изъятые полотна — подделки под Норваля Мориссо, «северного Пикассо», родившегося в 1930-х канадского художника индейского происхождения, слава к которому пришла тридцать лет спустя.
Воспитывали его дед-шаман и бабушка-католичка. Из этих двух культур он черпал свои сюрреальные мистические сюжеты — за это (а также за подход к цвету) его и сравнивали с Пабло Пикассо.
В юности Мориссо перенес сильную болезнь, и местная колдунья провела для него обряд переименования — она нарекла его Медным Буревестником (на родном для художника языке кри это ᐅᓵᐚᐱᐦᑯᐱᓀᐦᓯ — так он и подписывал свои работы). Мориссо уже нет в живых — он умер в 2007-м.
Как считает следствие, за изготовлением подделок стоят три группы, каждая из которых копирует стиль Мориссо и выпускает произведения под его именем.
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Вторая возникла примерно в 2002 году. Главная особенность этой группы в том, что среди ее участников был Бенджамин Мориссо, племянник живописца.
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Наконец, третья появилась через год после смерти Норваля Мориссо, в 2008-м. Ее лидер, как говорят следователи, отвечал за обеспечение подделок провенансом, «сочинял истории о происхождении произведений».
Всего обвинения выдвинуты против 38 человек. Утверждается, что ряд картин был создан детьми, которых принуждали к нелегальному труду. Другие работы были нарисованы молодыми художниками из числа коренных народов.
Полиция считает, что члены групп были причастны к созданию и продаже от 4000 до 6500 поддельных работ Мориссо. Их общая стоимость, по консервативной оценке, достигает 100 млн долларов.
Начало расследованию положил вышедший в 2019 году документальный фильм «There Are No Fakes» («Подделок не существует»). Его снял канадский кинорежиссер Джейми Кастнер.
В центре ленты — обвинения в мошенничестве, выдвинутые против местной галереи участником канадской рок-группы Barenaked Ladies Кевином Хёрном.
Хёрн утверждал, что галерея продала ему поддельную картину Мориссо. Первоначально дело было прекращено, но он подал апелляцию и в конечном итоге отсудил компенсацию в размере порядка 41 тыс. долларов.