Полиция Канады конфисковала тысячу картин по делу о «крупнейшей в истории афере в сфере искусства»

Первая, по данным правоохранителей, была создана в 1996 году. Канадские власти считают, что ее основатель сам подделал несколько картин, прежде чем нанять других художников и организовать массовый выпуск работ.

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Вторая возникла примерно в 2002 году. Главная особенность этой группы в том, что среди ее участников был Бенджамин Мориссо, племянник живописца.

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Наконец, третья появилась через год после смерти Норваля Мориссо, в 2008-м. Ее лидер, как говорят следователи, отвечал за обеспечение подделок провенансом, «сочинял истории о происхождении произведений».