Аудитория церемонии вручения «Оскара» выросла на 12%

Однако после 2018-го просмотры не увеличились, а в 2021-м церемония и вовсе собрала всего 10,4 млн зрителей. И хотя в 2022 и 2023 годах аудитория немного выросла, это по-прежнему одни из самых низких показателей в истории «Оскара».