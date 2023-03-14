Аудитория церемонии вручения «Оскара» выросла на 12%

После нескольких лет падения рейтингов аудитория 95-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» неожиданно выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Deadline.
Церемонию «Оскар-2023» посмотрели 18,7 млн человек. Прошлогодняя же трансляция охватила лишь 16,6 млн зрителей.
Кроме того, вырос телевизионный рейтинг шоу. Если в 2022 году он составлял 3,8 балла, то теперь — 4,0.
Как отмечает издание, в последние годы аудитория «Оскара» постоянно снижалась. В 2018 году церемонию посмотрели 26,5 млн человек, этот показатель стал самым низким за всю историю премии.
Однако после 2018-го просмотры не увеличились, а в 2021-м церемония и вовсе собрала всего 10,4 млн зрителей. И хотя в 2022 и 2023 годах аудитория немного выросла, это по-прежнему одни из самых низких показателей в истории «Оскара».