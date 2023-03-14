Летом в Крыму начнут продажу национализированных объектов

Список по национализации имущества в Крыму будет готов в конце марта. «Задача — максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема-передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий — все в продажу», — сказал Аксенов.