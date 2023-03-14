Летом в Крыму начнут продажу национализированных объектов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые национализированные объекты, принадлежавшие украинским собственникам, будут выставлены на аукцион в июне. Его слова передает РИА «Новости».
Список по национализации имущества в Крыму будет готов в конце марта. «Задача — максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема-передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий — все в продажу», — сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что число объектов, подлежащих национализации и продаже, растет. «Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. Может, будет две тысячи, я не знаю, сколько еще найдут», — добавил глава Крыма.
19 февраля стало известно, что в Крыму национализировали имущество украинских бизнесменов на десятки миллиардов рублей. Имущество конфисковали в том числе у Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и Сергея Таруты.