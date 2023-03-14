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ВОЗ: пандемия может завершиться в 2023 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:00

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится в 2023 году.

«Я уверен, что в какой‑то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызывающая международную озабоченность, и как пандемия», — сказал он.

Гебреисус напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что вспышка COVID-19 может быть названа пандемией.

«Это был важный момент, который привлек внимание мировых СМИ. Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более значимый момент произошел шестью неделями ранее, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — добавил он.

В то время за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса и нулевая смертность. Три года спустя известно почти о 7 млн смертей от COVID-19.

По его словам, сейчас мы находимся в лучшем положении, чем когда‑либо во время пандемии. Впервые еженедельное число зарегистрированных смертей сейчас ниже, чем когда организация впервые использовала слово «пандемия» три года назад.

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