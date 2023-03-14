ЕС продлил санкции против России и исключил из списка умерших Сунгоркина и Стремоусова

Совета Евросоюза продлил антироссийские санкции еще на полгода, до 15 сентября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
Там же отмечается, что из санкционного списка исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин, главред «Комсомольской правды» Николай Сунгоркин и заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В качестве причины продления санкций указаны «продолжающиеся действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающие им».
На данный момент в санкционном списке Евросоюза числятся 1437 физических и 205 юридических лиц. В числе ограничений — запрет на въезд в страны ЕС, заморозка активов, включая банковские счета.