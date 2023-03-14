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В Токио объявили сезон цветения сакуры

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:46

В Токио официально начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, фиксирующее начало сезона на «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни.

В этом году сезон цветения сакуры начался на 10 дней раньше среднего показателя, а по сравнению с 2020 и 2021 годами стал самым ранним с 1953 года.

Официально сезон сакуры в Токио начинается, когда на «контрольном» дереве раскроются первые пять цветков. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель. В это время в Токио стремятся толпы туристов и местных жителей.

Последние годы в столице Японии действовали ограничения на традиционные гуляния в парках и общественных местах из‑за распространения коронавируса. В этом году, вероятнее всего, их вводить не станут.

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