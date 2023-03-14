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Россияне стали лидерами по покупке недвижимости Кипра

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:06

Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости на Кипре в январе–феврале 2023 года. Об этом сообщает РБК.

На втором месте по числу сделок оказались граждане Великобритании, на третьем — покупатели из Израиля. Четвертную строчку заняли граждане Греции, на пятом — ливанцы. В топ-10 также вошли граждане Германии, Румынии, Китая, Украины и Нидерландов.

Самыми привлекательными регионами для россиян оказался Пафос, где недвижимость приобрели 80% клиентов агентства Antaria Homes. На втором месте расположился Лимасол (13,3%), а на третьем — Ларнака (6,7%).

«Для россиян Республика Кипр является достаточно привлекательной страной. Во-первых, она входит в еврозону; во-вторых, ПМЖ, а в дальнейшем и гражданство дают возможность безвизового въезда в 159 стран; в-третьих, в республике не предъявляют требований к проживанию», — рассказала Марина Поповиду, основательница агентства Antaria Homes.

По итогам 2022 года россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции. Они почти вдвое обошли жителей Ирана, купив 16 312 единиц жилья.

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