Россияне стали лидерами по покупке недвижимости Кипра

«Для россиян Республика Кипр является достаточно привлекательной страной. Во-первых, она входит в еврозону; во-вторых, ПМЖ, а в дальнейшем и гражданство дают возможность безвизового въезда в 159 стран; в-третьих, в республике не предъявляют требований к проживанию», — рассказала Марина Поповиду, основательница агентства Antaria Homes.