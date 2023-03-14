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Фестиваль инди-музыки Motherland объявил дату и первую волну артистов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:00

Крупнейший московский фестиваль инди-музыки Motherland в этом году состоится 8 июля на площадках Summer Stage и Mutabor. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе нового фестиваля — более 20 выступлений на трех сценах. В лайнапе ожидаются как всем известные инди-артисты, так и молодые многообещающие исполнители.

В первую волну артистов вошли:

  • «Комсомольск»
  • PALC
  • Kedr Livanskiy
  • «Созвездие отрезок»
  • «Диктофон»
  • «Номер скрыт»
  • «Васса Железнова»

Организаторы обещают огромное жанровое разнообразие — от инди-рока и попа до джаза, фолка, постпанка и абстрактного хип-хопа. А помимо музыки, на фестивале будут маркет, еда, бары и другие развлечения.

Билеты на фестиваль можно найти эксклюзивно на сайте «Афиши».

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