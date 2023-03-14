Фестиваль инди-музыки Motherland объявил дату и первую волну артистов

Крупнейший московский фестиваль инди-музыки Motherland в этом году состоится 8 июля на площадках Summer Stage и Mutabor. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В программе нового фестиваля — более 20 выступлений на трех сценах. В лайнапе ожидаются как всем известные инди-артисты, так и молодые многообещающие исполнители.
В первую волну артистов вошли:
- «Комсомольск»
- PALC
- Kedr Livanskiy
- «Созвездие отрезок»
- «Диктофон»
- «Номер скрыт»
- «Васса Железнова»
Организаторы обещают огромное жанровое разнообразие — от инди-рока и попа до джаза, фолка, постпанка и абстрактного хип-хопа. А помимо музыки, на фестивале будут маркет, еда, бары и другие развлечения.