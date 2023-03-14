Китай возобновляет выдачу всех типов виз

С 15 марта Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранных гражданам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление консульского департамента МИД страны.
С этой даты в КНР можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года. Китайские представительства за рубежом возобновят рассмотрение заявок и выдачу виз (это касается и учреждений, которые выдают приграничные визы).
Будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань, в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе для туристических групп из стран АСЕАН.
В марте 2020 года из‑за пандемии коронавируса Китай временно запретил въезд в страну иностранным гражданам по уже имеющимся визам и разрешениям на проживание, а консульские учреждения КНР в других странах приостановили выдачу виз. Как отмечает РИА «Новости», в последние три года въезжать в страну могли преимущественно те, кто делает это по рабочим и семейным визам.
В декабре 2022-го китайские власти начали ослаблять антиковидные меры после волны протестов с требованием снять локдауны и прекратить регулярное ПЦР-тестирование. С 8 января этого года в Китае полностью отменены карантины и ПЦР-тестирование для приезжающих из‑за границы. В конце февраля Россия и Китай возобновили соглашение о групповых безвизовых поездках, приостановленное из‑за пандемии.