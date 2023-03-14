Китай возобновляет выдачу всех типов виз

В марте 2020 года из‑за пандемии коронавируса Китай временно запретил въезд в страну иностранным гражданам по уже имеющимся визам и разрешениям на проживание, а консульские учреждения КНР в других странах приостановили выдачу виз. Как отмечает РИА «Новости», в последние три года въезжать в страну могли преимущественно те, кто делает это по рабочим и семейным визам.