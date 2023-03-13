23-летний российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл Чемпионат Европы по шахматам, который проходил в Сербии. Об этом сообщил «Коммерсант».
Сарана набрал на турнире 8,5 очка в 11 турах. Столько же удалось получить и его соперникам — румыну Кириллу Шевченко и бельгийцу Даниэлю Дарда. Однако они уступили победу Саране по дополнительным показателям.
Сарана выступал на чемпионате в нейтральном статусе. По итогам турнира он получил право выступить на Кубке мира наряду с еще тремя россиянами — Давидом Паравяном, Андреем Есипенко и Сергеем Азаровым.