Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл Чемпионат Европы по шахматам

В конце февраля 2023 года Федерация шахмат России (ФШР) вошла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). После этого стало известно, что лучшая шахматистка мира по итогам прошлого сезона Александра Костенюк сменила спортивное гражланство с российского на швейцарское.