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Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл Чемпионат Европы по шахматам

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:37

23-летний российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл Чемпионат Европы по шахматам, который проходил в Сербии. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сарана набрал на турнире 8,5 очка в 11 турах. Столько же удалось получить и его соперникам — румыну Кириллу Шевченко и бельгийцу Даниэлю Дарда. Однако они уступили победу Саране по дополнительным показателям.

Сарана выступал на чемпионате в нейтральном статусе. По итогам турнира он получил право выступить на Кубке мира наряду с еще тремя россиянами — Давидом Паравяном, Андреем Есипенко и Сергеем Азаровым.

В конце февраля 2023 года Федерация шахмат России (ФШР) вошла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). После этого стало известно, что лучшая шахматистка мира по итогам прошлого сезона Александра Костенюк сменила спортивное гражланство с российского на швейцарское.

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Коммерсант
люди
Кирилл ШевченкоДавид ПаравянАндрей ЕсипенкоСергей АзаровАлександра Костенюк
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