Теннисистка Винус Уильямс организует аукцион, чтобы восстановить дом певицы Нины Симон

Американская теннисистка Винус Уильямс и концептуальный художник Адам Пендлтон проведут благотворительный аукцион, цель которого — собрать средства на восстановление дома детства легендарной певицы Нины Симон. Об этом сообщил Hypebeast.
Его организует Афроамериканский фонд действий в области культурного наследия (AACHAF) в сотрудничестве с аукционным домом Sotheby’s и галереей Pace. В торгах примут участие современные художники, они пожертвуют свои работы.
В числе артистов, чьи работы можно будет приобрести на аукционе, — художница эфиопского происхождения Джули Мерету, автор драмы «Сын Америки» Рашид Джонсон, калифорнийская абстракционистка Мэри Уэзерфорд, режиссер киберпанк-классики «Джонни Мнемоник» Роберт Лонго и другие.
«Революцонеры в искусстве, такие как Нина Симон, напоминают нам, что искусство во всех его формах обладает необычайной силой. На протяжении ее жизни ее музыка находила отклик на разных континентах и среди разных поколений. Она продолжает волновать и провоцировать людей из всех слоев общества своей красотой, искренностью и абсолютной дерзостью», — заявил Пендлтон.
Художник отметил, что проект по сохранению дома детства Симон стал для него «мощным напоминанием о ее непреходящем наследии». Деньги на восстановления здания в Северной Каролине будут собраны не только в ходе аукциона с 12 по 22 мпя, но и на гала-концерте в Нью-Йорке, который пройдет в галерее Pace.
Нина Симон родилась в городе Трион на юго-западной границе штата Северная Каролина в 1933 году. Именно там юная Юнис Кэтлин Уэймон (это настоящее имя певицы) начала заниматься музыкой, а также впервые столкнулась с расизмом и мизогинией, с которым затем боролась в течение всей жизни.
Артистка говорила в своей автобиографии, что в доме детства в ней зародилось желание «заставлять людей чувствовать на глубоком уровне». Этому Симон посвятила свою жизнь. С помощью своей музыки — меланхоличной смеси фолка, госпела, блюза и джаза — она преодолевала предубеждения и взывала к взаимопониманию.
Нина Симон выпустила за свою карьеру более 40 альбомов, включавших такие хиты как «I Put a Spell on You» и «Felling Good», и стала известной активисткой за гражданские права. Она скончалась в 2003 году в возрасте 70 лет.