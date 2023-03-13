Теннисистка Винус Уильямс организует аукцион, чтобы восстановить дом певицы Нины Симон

Художник отметил, что проект по сохранению дома детства Симон стал для него «мощным напоминанием о ее непреходящем наследии». Деньги на восстановления здания в Северной Каролине будут собраны не только в ходе аукциона с 12 по 22 мпя, но и на гала-концерте в Нью-Йорке, который пройдет в галерее Pace.