Оскар Айзек намерен сыграть Курта Воннегута в сериале «Helltown»

В то время Воннегут жил на полуострове Кейп-Код в 120 км от Бостона вместе с женой и пятью детьми. Там, в городе Провинстаун, исчезли, а затем погибли две женщины. Воннегут взялся разгадать тайну их трагической преждевременной смерти.