Реклама
Новости

Оскар Айзек намерен сыграть Курта Воннегута в сериале «Helltown»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:07

Известный по фильмам «Внутри Льюина Дэвиса» и «Дюна» актер Оскар Айзек претендует на главную роль в сериале «Helltown», который выпустит Amazon. Он может сыграть писателя Курта Воннегута, сообщил Variety.

В данный момент Айзек ведет переговоры об участии в проекте. В данный момент сериал находится в разработке. Согласно задумке, он будет состоять из восьми часовых эпизодов в жанре криминального триллера.

Шоу расскажет о жизни Воннегута до того, как он обрел известность. Действие развернется в 1969 году, когда писатель только начинал свою литературную карьеру и работал продавцом автомобилей.

В то время Воннегут жил на полуострове Кейп-Код в 120 км от Бостона вместе с женой и пятью детьми. Там, в городе Провинстаун, исчезли, а затем погибли две женщины. Воннегут взялся разгадать тайну их трагической преждевременной смерти.

Для этого писатель сформировал опасную связь с главным подозреваемым в убийстве женщин. Подробнее об охоте Воннегута на серийного убийцу рассказала книга Кейси Шерман — именно она ляжет в основу будущего сериала.

Шоураннером проекта станет Мохаммад Эль Масри, режиссером и исполнительным продюсером — Эд Бергер («На Западном фронте без перемен»). Также над «Helltown» поработают Роберт Дауни-мл., Сьюзан Дауни, Аманда Баррелл и Джина Константинакос.

расскажите друзьям
люди
курт ВоннегутОскар Айзек
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»