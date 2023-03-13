Оскар Айзек намерен сыграть Курта Воннегута в сериале «Helltown»

Известный по фильмам «Внутри Льюина Дэвиса» и «Дюна» актер Оскар Айзек претендует на главную роль в сериале «Helltown», который выпустит Amazon. Он может сыграть писателя Курта Воннегута, сообщил Variety.
В данный момент Айзек ведет переговоры об участии в проекте. В данный момент сериал находится в разработке. Согласно задумке, он будет состоять из восьми часовых эпизодов в жанре криминального триллера.
Шоу расскажет о жизни Воннегута до того, как он обрел известность. Действие развернется в 1969 году, когда писатель только начинал свою литературную карьеру и работал продавцом автомобилей.
В то время Воннегут жил на полуострове Кейп-Код в 120 км от Бостона вместе с женой и пятью детьми. Там, в городе Провинстаун, исчезли, а затем погибли две женщины. Воннегут взялся разгадать тайну их трагической преждевременной смерти.
Для этого писатель сформировал опасную связь с главным подозреваемым в убийстве женщин. Подробнее об охоте Воннегута на серийного убийцу рассказала книга Кейси Шерман — именно она ляжет в основу будущего сериала.
Шоураннером проекта станет Мохаммад Эль Масри, режиссером и исполнительным продюсером — Эд Бергер («На Западном фронте без перемен»). Также над «Helltown» поработают Роберт Дауни-мл., Сьюзан Дауни, Аманда Баррелл и Джина Константинакос.