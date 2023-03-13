Рок-музыкант Гэри Глиттер вернулся в тюрьму спустя месяц после досрочного освобождения

Британский рок-музыкант Пол Гэдд, известный под псевдонимом Гэри Глиттер, вернулся в тюрьму спустя всего месяц после досрочного освобождения. Об этом сообщил NME.
Гэдд нарушил условия освобождения под залог и был возвращен под стражу. Там он продолжит отбывать 16-летний срок, назначенный ему в феврале 2015 года за сексуальные преступления против трех несовершеннолетних девочек.
Гэдда осудили за попытку изнасилования, четыре эпизода домогательств и сексуальную связь с ребенком младше 13 лет. Все преступления были совершены между 1975 и 1980 годами.
По мнению судьи, Гэдд не смог предъявить «никаких реальных доказательств» того, что он каким‑либо образом искупил свою вину. В заключении Гэдд провел восемь лет. Его освобождение вызвало протесты среди жителей Хэмпшира.
Правоохранители обещали внимательно следить за Гэддом, как и за любым другим освободившимся сексуальным преступником. Тем временем, Netflix анонсировал документальный сериал о рок-музыканте.
Сериал будет состоять из трех частей и расскажет о жизни артиста и обвинениях в педофилии. В шоу примут участие журналисты, которые преследовали Гэри Глиттера и в результате добились его ареста. Режиссером выступит Сэм Хобкинсон.
В данный момент Глиттеру 78 лет. Он начал музыкальную карьеру в 1960-х годах. Пик его популярности пришелся на 1970-е. Именно в эти годы он, как посчитал суд, совершал преступления в отношении несовершеннолетних.
Глиттер не признал свою вину. Однако в конце 1990-х годов его уже обвиняли в хранении детской порнографии. В середине 2000-х музыкант оказался во вьетнамской тюрьме из‑за неприличного поведения в присутствии несовершеннолетних.