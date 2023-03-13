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Семилетняя девочка из Индии стала самым юным инструктором по йоге в мире

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:07

Семилетняя девочка Праанви Гупта, живущая в Индии, стала самым юным в мире инструкторов по йоге. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Школьница прошла сертификацию в качестве зарегистрированного учителя йоги в организации «Альянс йоги» (Yoha Alliance). Праанви завершила 200-часовой обучающий курс и успешно сдала экзамен в возрасте 7 лет и 165 дней.

Девочка стала не первым в Индии ребенком-инструктором. В 2021 году в Книгу рекордов Гиннеса уже попадал Рейанш Сурани — девятилетний мальчик, который закончил школу йоги Anand Shekhar в возрасте 9 лет и 220 дней.

Гупта увлеклась йогой в 3,5 года после того, как увидела свою маму во время практики. В 7 лет девочка начала посещать занятия по йоге на каникулах и захотела стать инструктором, чтобы поделиться с другими людьми своей страстью.

«Праанви была очень увлеченной студенткой со спокойным умом и желанием учиться. Она благословенный ребенок и оказалась одной из самых ярких учениц ее возраста, которых я когда‑либо встречал», — заявил учитель девочки, доктор Сима Камат.

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