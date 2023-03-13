Mazda, Opel и Kia вошли в перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта более десяти автомобильных брендов. Об этом сообщает ТАСС.
В список, который передали на утверждение в Минюст, попали такие автопроизводители, как Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia.
В Россию ввозить иномарки по параллельному импорту стали еще в 2022 году. В основном доставки велись из Китая.
В 2022 году Минпромторг утвердил перечень товаров и брендов, разрешенных для параллельного импорта. В него вошла продукция более 50 зарубежных автомобильных брендов, включая Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC.