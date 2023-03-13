Британские ученые выяснили, что отказ от соцсетей укрепляет иммунитет и лечит депрессию

Ученые из британского Университета Суонси выяснили, как отказ от социальных сетей влияет на самочувствие и состояние здоровья. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Journal of Technology in Behavior Science.
Специалисты привлекли к исследованию 50 студентов в возрасте от 20 до 25 лет. Их попросили в течение трех месяцев фиксировать данные о самочувствии и использовании соцсетей в анкете.
Треть добровольцев должна была сократить время в соцсетях на 15 минут в день, другая — продолжать пользоваться ими по-прежнему. Третьей части студентов пришлось ограничить время в сети и за компьютером на 15 минут, а появившееся время потратить на что‑то другое, например, спорт или чтение.
В ходе эксперимента первая группа заметно улучшила показатели здоровья, в особенности ментального. Студенты чувствовали себя менее одинокими, реже жаловались на депрессию, лучше спали, а также меньше болели.
Специалисты оценили улучшение иммунитета в 15%, повышение качества сна — в 50%, а смягчение симптомов депрессии — в 30%.
Испытуемые из первой группы сократили время пребывания в соцсетях в результате даже не на требуемые 15 минут, а в среднем на 37 минут в день. Вторая же группа увеличила использование соцсетей на 7 минут.
Третья группа к удивлению ученых также увеличила время в социальных сетях, причем сразу на 25 минут в день. При этом именно участники третьей группы отмечали наиболее заметное улучшение состояния физического здоровья.
«Еще предстоит установить, является ли взаимосвязь между использованием соцсетей и факторами здоровья прямой или же она объясняется изменениями переменных благополучия или другими факторами, такими как физическая активность», — прокомментировали исследователи.