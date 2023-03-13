Британские ученые выяснили, что отказ от соцсетей укрепляет иммунитет и лечит депрессию

Треть добровольцев должна была сократить время в соцсетях на 15 минут в день, другая — продолжать пользоваться ими по-прежнему. Третьей части студентов пришлось ограничить время в сети и за компьютером на 15 минут, а появившееся время потратить на что‑то другое, например, спорт или чтение.