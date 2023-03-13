Иран объявил о помиловании 22 тыс. участников акций протестов

Власти Ирана объявили о помиловании более 22 тыс. арестованных ранее участников массовых акций протеста. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на главу судебной власти страны Голямхоссейна Мохсени Эджеи.
Подтверждений освобождению задержанных пока нет. AP отмечает, что заявленная цифра помилованных впервые дает представление о масштабах задержаний иранских властей после демонстраций.
Под помилование не попали люди, осужденные за воровство или насильственные преступления в ходе протестов, отметил Эджеи.
Протесты в Иране развернулись, когда после задержания полицией нравов погибла девушка Махса Амини. Женщины страны вышли на улицы, многие сняли хиджаб и состригли волосы в знак неповиновения. Митинги длились на протяжении двух с половиной месяцев, их разгоняли правоохранители.