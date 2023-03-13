Иран объявил о помиловании 22 тыс. участников акций протестов

Протесты в Иране развернулись, когда после задержания полицией нравов погибла девушка Махса Амини. Женщины страны вышли на улицы, многие сняли хиджаб и состригли волосы в знак неповиновения. Митинги длились на протяжении двух с половиной месяцев, их разгоняли правоохранители.