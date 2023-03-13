Мишель Йео и Ке Хюи Кван воссоединились в тизере сериала «Американец китайского происхождения»

Disney+ выпустил дебютный тизер сериала «Американец китайского происхождения», в основу которого лег одноименный графический роман Джин Луэнь Янга. Премьера шоу состоится 24 мая.
Сюжет рассказывает об обычном подростке Цзинь Ване, который борется со своей идентичностью американца китайского происхождения. Все меняется, когда он встречает иностранную студентку Вэйчень, которая втягивает его в противостояние богов китайской мифологии.
Мишель Йео, Ке Хюи Кван, Джеймс Хун и Стефани Сюй из «Всё везде и сразу» воссоединились в новом сериале Disney. Помимо них, в проекте сыграли Ронни Чиэн, Поппи Лю, Чинь Хань. Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенда Десяти колец».
На 95-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, номинированная на 11 статуэток, получила 7 из них.
Она стала лучшим фильмом 2023 года, а также победила в номинациях «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса второго плана» (Джейми Ли Кертис), «Лучший актер второго плана» (Ке Хюи Кван) и «Лучший монтаж» (Пол Роджерс).