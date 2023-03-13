Сменившая имя по просьбе Бэнкси лондонская группа Brace Yourself! выставила его работу на аукцион

Лондонская группа Brace Yourself!, которая 13 лет назад сменила название по просьбе уличного художника Бэнкси и получила в обмен работу его авторства, выставила ее на аукцион. О сюжете рассказывает The Guardian.
Brace Yourself! — небольшой местный коллектив, исполняющий каверы в барах, пабах и на фестивалях. В его репертуаре есть, например, перепевки «Take Me Out» Franz Ferdinand, «Billie Jean» Майкла Джексона и «Poker Face» Леди Гаги.
В 2010-м группа носила название Exit Through The Gift Shop — аналогично (в переводе — «Выход через сувенирную лавку») был озаглавлен документальный фильм о Бэнкси, вышедший в том же году.
Участники Exit Through The Gift Shop тогда рассказывали, что начали получать электронные письма от имени Бэнкси — тот предлагал нарисовать им картину, которая одновременно будет новым задником для их выступлений, если они решат сменить имя.
Полотно должно было стать компенсацией за совпадение заглавий. Группа дала отправителю, который подписывался как Бэнкси, два варианта названия — и он остановился на Brace Yorself!.
Коллектив согласился сменить имя. Барабанщик Саймон Дункан говорил: «Мы не знали, подлинные ли они [письма]. А затем прибыл потрепанный белый фургон. И водитель понятия не имел, что он везет».
Холст, как сообщалось, оказался размером с двуспальную кровать. На нем — смерть с косой, сидящая за рулем детской машинки из парка аттракционов. Аукционный дом Sotheby’s оценил картину в 200 тыс. долларов.
Басист Даррен Мур тогда прокомментировал событие так: «Я не уверен, что обложка нам подходит — она выглядит довольно устрашающе. Люди могут подумать, что мы хэви-метал- или эмо-группа! А нам нравятся поп-песни вроде Леди Гаги, Кайли Миноуг и Мадонны. Нам, к сожалению, не довелось увидеться с Бэнкси, но мы все его фанаты».
Группа держала холст в хранилище с определенным температурным режимом и оплачивала страховку — The Guardian пишет, что это требовало от музыкантов вложений. В 2014-м и 2021-м картина участвовала в экспозициях, посвященных творчеству Бэнкси.
Торги пройдут 29 марта. Часть вырученных средств участники Brace Yourself! оставят себе, еще часть отправят благотворительной организации MusiCares — она, помимо прочего, помогает музыкантам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Собирается ли группа переименоваться после продажи еще раз, The Guardian не сообщает.