Сменившая имя по просьбе Бэнкси лондонская группа Brace Yourself! выставила его работу на аукцион

Басист Даррен Мур тогда прокомментировал событие так: «Я не уверен, что обложка нам подходит — она выглядит довольно устрашающе. Люди могут подумать, что мы хэви-метал- или эмо-группа! А нам нравятся поп-песни вроде Леди Гаги, Кайли Миноуг и Мадонны. Нам, к сожалению, не довелось увидеться с Бэнкси, но мы все его фанаты».