Hulu показал героиню Мерил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании»

Hulu впервые показал персонажа Мерил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании». Премьера видео состоялась на 95-й церемонии вручения премии «Оскар».
30-секундный ролик представляет Стрип как «сюрприз, которого вы никогда не ждали». «Боже мой, это я!» — вскрикивает актриса с приступом нервного смеха и извиняется.
Ранее о присоединении Стрип к актерскому составу шоу рассказала Селена Гомес. Она выложила видео в компании актеров, в том числе исполнителя главной роли Стива Мартина.
Какую роль сыграет Стрип, пока неизвестно. Более того, неясно, будет ее персонаж эпизодическим или останется в сюжете на протяжении всего сезона.
Третий сезон начнется с поиска убийцы Бена Гленроя (Пол Радд). В финале второго сезона, который транслировался в августе прошлого года, зрители стали свидетелями смерти персонажа во время спектакля на Бродвее.
Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных расследованием преступлений. Главные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.
Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о детективной комедии.