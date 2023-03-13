СМИ: одну из самых дорогих монет в истории продали, используя фальшивые данные о ее происхождении

Монету возрастом в 2000 лет, выпущенную в память об убийстве одного из самых знаменитых древнеримских правителей Юлия Цезаря, в 2020 году продали с использованием ложных данных о ее происхождении. Об этом пишет ArtNews со ссылкой на данные американских правоохранителей.
По информации издания, проводивший сделку владелец и управляющий директор лондонского аукционного дома Roma Numismatics Ричард Бил уже находится под арестом.
«Согласно отчету агента Иммиграционной и таможенной полиции США Брентона Истера, известного расследованиями в сфере контрабанды артефактов, Бил признался в схеме, которая выглядит как сделка о признании вины», — пишет издание.
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С правителем расправилась группа сенаторов-заговорщиков, недовольных его единовластием. Их предводителем был Марк Юний Брут. Вначале Цезарь пытался отбиваться, однако, согласно свидетельствам Плутарха, увидев Брута, он произнес знаменитое «И ты, Брут?» (или «И ты, дитя мое?») — и перестал давать отпор.
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Впоследствии именно Брут и распорядился отчеканить монету — на ней изображен его профиль, а также кинжалы, использованные участниками заговора для убийства Цезаря.
Всего известно о трех таких золотых монетах. Одна из них находится в собрании Немецкого федерального банка. Другая при посредничестве арестованного Ричарда Била ушла с молотка за 4,19 млн долларов.
Издание уточняет, что Бил появился на нумизматическом рынке внезапно, не принадлежал ни к одной из династий, не занимался продажей монет с юности, но быстро начал зарабатывать миллионы фунтов. Это было в 2009 году, когда Билу исполнилось 40 лет.
Спустя пять лет «он получил то, что должно было стать самой ценной древней монетой в истории из проданных к тому моменту». Предположительно, она попала к нему от итальянского торговца Итало Векки. Он же, вероятно, передал ему другую древнюю монету — с сицилийского острова Наксос.
Векки начинал как независимый дилер, затем работал с несколькими крупными компаниями, попался с незадекларированным нумизматическим грузом, сотрудничал с Британским музеем — в его собрании, согласно официальному сайту, есть 10 связанных с его именем предметов.
Затем он начал работать с аукционным домом Била в качестве консультанта. При этом вначале Бил пытался сбыть монету не через собственную компанию, а в личном порядке на Нью-Йоркской международной нумизматической конвенции 2015 года.
Он не смог этого сделать, и тогда совместно с Векки они начали «подготовку к фальсификации документов на монеты, чтобы их можно было продать на аукционе», пишет ArtNews со ссылкой на отчет агента Истера.
Неназванный информатор сообщил агенту, что монета поступила из «старой швейцарской коллекции». Сам Истер в документах утверждает, что коллекцию связывают с древностями сомнительного происхождения.
По его данным, Бил и Векки якобы заплатили за документы, где утверждалось: монеты получены из коллекции швейцарского барона Доминика де Шамбрие.
Другой информатор, работавший с Истером, сказал, что Векки и Бил предложили ему 107 тыс. долларов, если он подпишет фальшивые документы о происхождении. Он отказался.
Перед продажей монет Бил, как сообщается, отправил артефакт на проверку в организацию по проверке монет. Ее название — Numismatic Guaranty Corporation (NGC; дословно — «Корпорация нумизматических гарантий»).
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Подлинность и класс монеты — вопросы, отличные от ее происхождения. Обыкновенно NGC не высказывает мнение о происхождении монеты. Не сделала она этого и на этот раз».
Обе монеты были изъяты полицией, их вернут в страны происхождения. Среди прочего Била обвинили в краже в особо крупном размере, мошенничестве и владении украденным. О размере возможных санкций в отношении него не сообщается. Расследование в отношении Векки продолжается — ему обвинение пока не предъявлено.