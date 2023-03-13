СМИ: одну из самых дорогих монет в истории продали, используя фальшивые данные о ее происхождении

Речь о монете Eid Mar, чье название в полном варианте пишется как Eidibus Martiis и означает «(в) мартовские иды». Идами в римском календаре назывались дни в середине месяца: день убийства Цезаря приходится на 15 марта 44 года до нашей эры.

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С правителем расправилась группа сенаторов-заговорщиков, недовольных его единовластием. Их предводителем был Марк Юний Брут. Вначале Цезарь пытался отбиваться, однако, согласно свидетельствам Плутарха, увидев Брута, он произнес знаменитое «И ты, Брут?» (или «И ты, дитя мое?») — и перестал давать отпор.

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Впоследствии именно Брут и распорядился отчеканить монету — на ней изображен его профиль, а также кинжалы, использованные участниками заговора для убийства Цезаря.