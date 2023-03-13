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Посмотрите тизер второго сезона «Медведя» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:58

Во время рекламной паузы на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» FX Networks показал дебютный тизер второго сезона кулинарного драмеди «Медведь».

Сериал рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата.

В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).

Премьера второго сезона «Медведя» состоится в июне. Точная дата пока неизвестна. В продолжении будет десять получасовых эпизодов вместо восьми.

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