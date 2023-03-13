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Кровать, полки и даже крохотный холодильник: как выглядит жилище в мусорном баке в центре Лондона

Анна Красюк
Сегодня в 19:01

Из‑за высоких цен на недвижимость Харрисон Маршалл никак не мог найти в Лондоне жилье, которое он мог бы позволить себе снимать. Так возникла идея проекта «The Home» («Дом») — креативный ответ на рост цен на аренду в Великобритании. Художник взял мусорный бак как «полную противоположность жилищу» и решил превратить его в «нечто относительно уютное».

В начале марта в тиктоке @jj02395 появилась видеоэкскурсия по импровизированной квартире Маршалла. Молодой человек описывает ее как «лазейку для жизни в центре Лондона практически без денег».

Чтобы попасть в жилище, нужно подняться по небольшой лесенке и залезть в отверстие в деревянной надстройке. Внизу есть мини-кухня с раковиной, посудой и даже крохотным холодильником, который умещается на полке с посудой. «Это самый маленький холодильник, который я видел», — произносит автор видео за кадром. Деревянная лестница ведет к кровати, которая находится под потолком «дома», а ящики на стене выполняют роль шкафов для одежды. Внутри можно встретить множество деталей, которые заставляют забыть, что снаружи жилье представляет собой мусорный бак: там висят зеркало и картины, много домашних растений.

Маршалл утверждает, что ему повезло с дружелюбными соседями, которые иногда приносят ему горячую пищу. Он планирует прожить в этом «доме» в течение года и напоминает, что его проект — прежде всего художественное заявление, а не решение жилищного кризиса.

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