Кровать, полки и даже крохотный холодильник: как выглядит жилище в мусорном баке в центре Лондона

Чтобы попасть в жилище, нужно подняться по небольшой лесенке и залезть в отверстие в деревянной надстройке. Внизу есть мини-кухня с раковиной, посудой и даже крохотным холодильником, который умещается на полке с посудой. «Это самый маленький холодильник, который я видел», — произносит автор видео за кадром. Деревянная лестница ведет к кровати, которая находится под потолком «дома», а ящики на стене выполняют роль шкафов для одежды. Внутри можно встретить множество деталей, которые заставляют забыть, что снаружи жилье представляет собой мусорный бак: там висят зеркало и картины, много домашних растений.