Российское подразделение «Радио Свобода»* признано банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Таким образом, суд отклонил ходатайство о прекращении производства по делу. В отношении должника открыто конкурсное производство на шесть месяцев — в течение этого периода будет распродаваться имущество радиостанции, вырученные деньги отдадут кредиторам.
Представитель «Радио Свобода» (ее имя ТАСС на называет) на заседании заявила, что радиостанция возражает против признания ее банкротом и процедуры конкурсного производства.
«Полагаем, что требования налогового органа, которые изначально были заявлены, требования о неуплате налогов, лишь формально послужили поводом для обращения в суд, так как <…> невозможность уплатить налоги в полном объеме была связана исключительно с блокировкой счетов», — сказала она.
В начале марта 2022 года РКН ограничил доступ к сайту «Радио Свобода» из‑за «систематического распространения фейков» о военной операции на Украине. Радиостанция объявила о приостановке работы на территории России (организация контролируется американским правительством и Агентством по глобальным средствам массовой информации).
4 марта в суд поступило заявление о банкротстве «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Позже радиостанция сообщила о блокировке банковских счетов своего московского подразделения после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
В мае радиостанцию дважды штрафовали на крупные суммы за отказ удалить запрещенный контент. В первый раз — на 12,8 млн рублей, во второй раз, спустя три дня, — на 18 млн рублей.
15 августа 2022-го Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение за «Радио Свобода» в рамках процедуры банкротства по заявлению налоговой инспекции.
* «Радио Свобода» признано в России иноагентом.