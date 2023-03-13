Российское подразделение «Радио Свобода»* признано банкротом

«Полагаем, что требования налогового органа, которые изначально были заявлены, требования о неуплате налогов, лишь формально послужили поводом для обращения в суд, так как <…> невозможность уплатить налоги в полном объеме была связана исключительно с блокировкой счетов», — сказала она.