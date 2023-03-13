Уиллем Дефо сходит с ума и разговаривает с голубем в отрывке из «Внутри»

В сети появился отрывок из триллера «Внутри» с Уиллемом Дефо в главной роли. Премьера фильма состоялась 10 марта.
Герой Дефо, вор по имени Немо, по сюжету застрявший в высокотехнологичном нью-йоркском пентхаусе во время очередной вылазки за наживой, замечает за стеклом голубя. Он просит птицу передать сообщение некоему человеку, чтобы тот освободил его из ловушки.
Недавно вышел еще один отрывок, в котором Немо наряжен в одно из произведений современного искусства. Он потихоньку сходит с ума.
В фильме также сыграли Жене Бервутс, Элиза Стайк и Джозайя Круг. Режиссером картины стал грек Василис Кацупис, а за сценарий отвечал Бен Хопкинс («Мой друг Ларри»).
В начале января в сети завирусилась и стала мемом фотография Дефо с сигаретой и апельсинами, которая была сделана на съемках «Внутри». «Афиша Daily» собирала самые интересные фотожабы.