Уиллем Дефо сходит с ума и разговаривает с голубем в отрывке из «Внутри»

Герой Дефо, вор по имени Немо, по сюжету застрявший в высокотехнологичном нью-йоркском пентхаусе во время очередной вылазки за наживой, замечает за стеклом голубя. Он просит птицу передать сообщение некоему человеку, чтобы тот освободил его из ловушки.