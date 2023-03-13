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Посмотрите фрагмент из драмы «Солнце мое»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

16 марта в прокат выйдет драма «Солнце мое» режиссера Шарлотты Уэллс. «Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент из фильма.

В центре сюжета — каникулы у моря 13-летней Софи, которые она провела со своим отцом двадцать лет назад. Лента показывает историю взросления, сложные для подростка отношения с разведенным отцом, первый бунт и первую любовь.

«То, как это антидраматическое кино неминуемо разбивает сердце всех зрителей-миллениалов, одновременно и парадоксально, и абсолютно закономерно. А на большом экране эффект должен только усилиться», — написал Никита Лаврецкий о фильме.

Главные роли сыграли Пол Мескаль (номинировали на «Оскар»), Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Кейли Колман и другие актеры.

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