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На «Оскаре» показали первый трейлер «Русалочки»

Виктория Шанина
Сегодня в 09:35

На церемонии награждения «Оскар-2023» показали первый полноценный трейлер «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли. Посмотреть его можно на ютуб-канале Walt Disney Studios.

Помимо Ариэль, в ролике появились Урсула (Мелисса МакКарти) со светящимися щупальцами, очень реалистичный Себастиан, принц Эрик (Джона Хауэр-Кинг) и очень много красивой графики в загадочном подводном мире.

Мюзикл Роба Маршалла переосмысливает оригинальный мультфильм 1989 года. В новой адаптации Ариэль вновь влюбится в принца, который живет на суше, и это сподвигнет ее пойти на уговор с Урсулой.

В фильме прозвучат четыре песни из оригинального мультфильма, включая классический саундтрек. Композиторами станут Алан Менкен, писавший музыку к «Русалочке» 1989 года, и Лин-Мануэль Миранда.

Также в новой «Русалочке» снялся Хавьер Бардем в роли короля Тритона, Джейкоб Тремблей озвучил Флаундера, а Давид Диггс — Себастиана.

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Walt Disney
люди
Мелисса МаккартиРоб МаршаллАлан МенкенХавьер БардемДжейкоб Тремблей
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