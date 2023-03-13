На «Оскаре» показали первый трейлер «Русалочки»

На церемонии награждения «Оскар-2023» показали первый полноценный трейлер «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли. Посмотреть его можно на ютуб-канале Walt Disney Studios.
Помимо Ариэль, в ролике появились Урсула (Мелисса МакКарти) со светящимися щупальцами, очень реалистичный Себастиан, принц Эрик (Джона Хауэр-Кинг) и очень много красивой графики в загадочном подводном мире.
Мюзикл Роба Маршалла переосмысливает оригинальный мультфильм 1989 года. В новой адаптации Ариэль вновь влюбится в принца, который живет на суше, и это сподвигнет ее пойти на уговор с Урсулой.
В фильме прозвучат четыре песни из оригинального мультфильма, включая классический саундтрек. Композиторами станут Алан Менкен, писавший музыку к «Русалочке» 1989 года, и Лин-Мануэль Миранда.
Также в новой «Русалочке» снялся Хавьер Бардем в роли короля Тритона, Джейкоб Тремблей озвучил Флаундера, а Давид Диггс — Себастиана.