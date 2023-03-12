Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Число раненых превышает 115 тыс., передает его слова Haberturk.
Эрдоган назвал землетрясения в феврале «крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия», причинившими «огромный ущерб» транспортной инфраструктуре. «Нет другой страны, которая могла бы отреагировать быстрее, чем Турция, перед лицом такой катастрофы, когда было разрушено 50 тыс. зданий», — сказал он.
«Мы планируем завершить строительство 244 тыс. жилых домов и 75 тыс. сельских домов в течение одного года. Мы будем продолжать строительство и благоустройство, пока не вернем нашим людям жилье», — пообещал Эрдоган. Всего восстановлению подлежит 650 тыс. построек.
Аэропорт Хатая был восстановлен в течение недели, подчеркнул Эрдоган. Он также поблагодарил страны, которые направили спасательные бригады и медиков в Турцию — их 90.
7 марта ООН заявила, что ущерб, нанесенный Турции землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов. Ситуация в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай, где сотни домов были разрушены, близка к апокалиптической, добавили там.
27 февраля Всемирный банк предварительно оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, в 34,2 млрд долларов. Там заявили, что потребности в реконструкции могут в два-три раза превышать предполагаемый прямой физический ущерб.
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.