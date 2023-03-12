Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали утечку скринов и артов

Студия GSC Game World ответила на слив скриншотов и артов S.T.A.L.K.E.R. 2 и угрозу выложить еще больше материалов. Ответ создателей игры можно найти в их твиттере.
Утечка произошла в результате взлома аккаунта одного из коллег, ответственность за которую на себя взяла «группа из российской соцсети». Они отметили, что это уже не первые взломы и попытки взлома, и подчеркнули, что GSC Game World — это украинская студия. Подобные вещи стимулируют их трудиться еще усерднее, добавили они.
Накануне «ВК»-группа «Вестник «Того Самого Сталкера»» опубликовала несколько скриншотов и артов из S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам владельца группы, у него есть доступ к материалам объемом 30 гигабайт — полноценный сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты и глобальные карты. Он выдвинул три требования, выполнение которых до 15 марта сможет предотвратить крупный слив: «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России», снять с них блокировку в официальном дискорде игры и вернуть русскую локализацию.
GSC Game World отказалась выполнять требования. «Вестник «Того Самого Сталкера»», в свою очередь», не стал сливать «самое важное» и поделился концепт-артами мутантов первой игры из серии. «Не факт, что мы будем сливать то, что заморозит проект. Мы этого не хотим», — говорилось в предыдущем посте.
Студия призвала не смотреть и не делиться утекшей информацией, чтобы не испортить впечатление от финальной версии. Команда разработчиков поблагодарила тех, кто ее поддерживает.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 несколько раз переносился — сначала на конец 2022 года, потом на 2023-й. На данный момент известно, что в России не будет официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 из‑за военной спецоперации на территории Украины. Разработчики решили отказаться и от русской озвучки, оставив только субтитры.