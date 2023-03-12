Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали утечку скринов и артов

Накануне «ВК»-группа «Вестник «Того Самого Сталкера»» опубликовала несколько скриншотов и артов из S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам владельца группы, у него есть доступ к материалам объемом 30 гигабайт — полноценный сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты и глобальные карты. Он выдвинул три требования, выполнение которых до 15 марта сможет предотвратить крупный слив: «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России», снять с них блокировку в официальном дискорде игры и вернуть русскую локализацию.