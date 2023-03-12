The 1975 выпустили короткометражку про день из жизни вокалиста Мэттью Хили

В короткометражке солист The 1975 просыпается в постели, а затем забредает в ванную, чистит зубы и разыгрывает перед зеркалом диалоги с фанатами, которые встречают его в течение дня. На нью-йоркской улице Хили часто останавливают молодые поклонницы, желающие сделать селфи. Вернувшись, он тренируется в одиночестве и делает перерыв на перекур.