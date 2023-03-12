The 1975 выпустили короткометражку про день из жизни вокалиста Мэттью Хили

За день до участия в Saturday Night Live вокалист британской группы The 1975 Мэттью Хили выпустил короткометражный фильм «A theatrical performance of an intimate moment» («Театрализованное представление интимного момента»). Он идет шесть минут, и посмотреть его можно здесь.
В короткометражке солист The 1975 просыпается в постели, а затем забредает в ванную, чистит зубы и разыгрывает перед зеркалом диалоги с фанатами, которые встречают его в течение дня. На нью-йоркской улице Хили часто останавливают молодые поклонницы, желающие сделать селфи. Вернувшись, он тренируется в одиночестве и делает перерыв на перекур.
Хили общается с кем‑то по FaceTime. Собеседник советует музыканту, как стоит одеться на SNL. «Все твои песни делают свое дело. Не будь милым», — говорит Хили голос из телефона и в шутку предлагает выступить с песней «Coldplay». Ближе к концу фильма появляется соавтор группы Джек Антонофф. Он и Хили обсуждают прошлогоднюю короткометражку.
12 декабря The 1975 выпустили клип на песню «Oh Caroline», вошедшую в их пятый студийный альбом «Being Funny in a Foreign Language». В ролике Хили появляется в образе старика, вспоминающего дни своей молодости.