По сюжету четверо выживших после убийств в Вудсборо — Сэм (Мелисса Баррера), Тара (Дженна Ортега), брат и сестра Чад (Мейсон Гудинг) и Минди (Жасмин Савой Браун) — переезжают в Нью-Йорк. Здесь они хотят начать новую жизнь и справиться с психологическими травмами после встречи с Призрачным лицом. К их несчастью, в мегаполисе убийца находит их — и не один.