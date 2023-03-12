«Крик-6» заработал 44,5 млн долларов за первый уикенд, сообщает Variety. Новинка обогнала «Крик-3» 2000 года с лучшим до этого момента стартовым уикендом (34 млн).
На производство «Крика-6» потратили 35 млн долларов. Помимо заработанных в США 44,5 млн, прокат в еще 53 странах принес создателям 22,6 млн. В итоге бокс-офис картины равен 67,1 долларов — он уже окупился.
«Спустя 27 лет после запуска в 1996 году франшиза здоровее, чем когда‑либо», — сказал один из экспертов. Они считают, что вклад в популярность «Крика-6» внесла Дженна Ортега, ведущая свой тикток, а также другие актеры с миллионными аккаунтами в соцсети.
«Фанаты „Крика“ зашли в тикток с 771 тыс. подписчиков и еще 349 млн просмотров, учитывая, что на страницах франшизы подписано 11 млн поклонников, и их количество растет», — заявили в компании RelishMix, занимающейся аналитикой в соцсетях.
«Крик-6» получил хорошие оценки кинокритиков. На момент написания заметки на портале Rotten Tomatoes лента получила 75% свежести.
По сюжету четверо выживших после убийств в Вудсборо — Сэм (Мелисса Баррера), Тара (Дженна Ортега), брат и сестра Чад (Мейсон Гудинг) и Минди (Жасмин Савой Браун) — переезжают в Нью-Йорк. Здесь они хотят начать новую жизнь и справиться с психологическими травмами после встречи с Призрачным лицом. К их несчастью, в мегаполисе убийца находит их — и не один.