Петицию с требованием вычеркнуть Донни Йена из ведущих «Оскара» подписали более 100 тыс. человек

В февральском интервью GQ Йен выразил несогласие с протестами 2019 года против усиления власти КНР в Гонконге. «Это был не протест, это был бунт. Я не собираюсь говорить людям, что им нужно изменить свое отношение к этому. У меня есть собственный опыт… типа, я там был, у меня много друзей, которые там были. Я не хочу заниматься политикой. Многие люди могут быть недовольны тем, что я говорю, но я говорю из своего собственного опыта», — сказал актер.