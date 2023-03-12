Петицию с требованием вычеркнуть Донни Йена из ведущих «Оскара» подписали более 100 тыс. человек

Тысячи пользователей подписали онлайн-петицию с требованием исключить гонконгского актера Донни Йена из числа ведущих 95-й церемонии «Оскар» из‑за его позиции по городским протестам 2019 года. Актер, сыгравший вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик-4», должен вручить награду в одной из номинаций, сообщает Би-би-си.
Петицию создал гонконгский активист Тонг Вай Хунг. Он считает, что появление Йена на церемонии «продемонстрирует неуважение к народу Гонконга» и «нанесет ущерб имиджу и репутации киноиндустрии». Неоднократные заявления актера автор петиции назвал «нарушением духа свободы слова» и «отказом в праве народа Гонконга бороться за свою свободу».
В февральском интервью GQ Йен выразил несогласие с протестами 2019 года против усиления власти КНР в Гонконге. «Это был не протест, это был бунт. Я не собираюсь говорить людям, что им нужно изменить свое отношение к этому. У меня есть собственный опыт… типа, я там был, у меня много друзей, которые там были. Я не хочу заниматься политикой. Многие люди могут быть недовольны тем, что я говорю, но я говорю из своего собственного опыта», — сказал актер.
Йен известен по серии фильмов «Ип Ман», рассказывающей о боевых искусствах по событиям из жизни одноименного мастера Вин Чун. Имя актера стало известно на весь мир после появления в спин-оффе «Звездных войн» «Изгой-один» , «Три икса: Мировое господство» и ремейке «Мулан» 2020 года.