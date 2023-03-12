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В Китае засняли «дождь из червей». Пользователи гадают, что это такое

Виктория Шанина
Сегодня в 15:12

В сети появилось видео из китайской провинции Ляонин на северо-западе страны, на котором запечатлены последствия некого «дождя из червей». Об этом пишет New York Post.

В ролике видны машины, полностью усыпанные червями. Также они лежат кучами на дороге. А прохожие люди прикрываются зонтиками.

Точная причина такого явления до сих пор не установлена. Научный журнал Mother Nature Network пишет, что черви летали по воздуху во время сильного ветра, а когда буря стихла, они упали на машины.

Есть и другая версия. Пользователи в соцсетях считают, что на самом деле это лишь цветки тополя, которые очень похожи на гусениц. В этом районе довольно много тополей.

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