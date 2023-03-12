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Эрмитаж и Пушкинский музей объединят свои коллекции испанской живописи на одной выставке

Виктория Шанина
Сегодня в 14:24

С 12 сентября по 31 декабря в Пушкинском музее пройдет большая выставка испанской живописи из коллекции самого музея, а также петербургского Эрмитажа. Об этом пишет Culture.ru.

Музеи объединят свои собрания мастеров испанской школы, чтобы показать общность двух коллекций и представить историю коллекционирования испанской живописи в России.

Выставка будет разделена на две части. В первой расположатся картины Бартоломе Мурильо, Антонио де Передо-и-Сальгады, Эль Греко и Франсиско Гойи, включая эрмитажные картины и произведения из петербургских собраний, оказавшиеся в Москве после 1917 года.

Вторая часть выставки будет посвящена влиянию испанской культуры на живопись русских художников. Гости увидят работы Михаила Врубеля, Александра Головина и Натальи Гончаровой.

«Диалог мастеров двух стран покажет развитие русской и испанской живописи разных столетий в общеевропейском художественном контексте», — пишет издание.

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Михаил ВрубельАлександр ГоловинНаталья Гончарова
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