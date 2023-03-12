Эрмитаж и Пушкинский музей объединят свои коллекции испанской живописи на одной выставке

Выставка будет разделена на две части. В первой расположатся картины Бартоломе Мурильо, Антонио де Передо-и-Сальгады, Эль Греко и Франсиско Гойи, включая эрмитажные картины и произведения из петербургских собраний, оказавшиеся в Москве после 1917 года.