Эрмитаж и Пушкинский музей объединят свои коллекции испанской живописи на одной выставке

Музеи объединят свои собрания мастеров испанской школы, чтобы показать общность двух коллекций и представить историю коллекционирования испанской живописи в России.
Выставка будет разделена на две части. В первой расположатся картины Бартоломе Мурильо, Антонио де Передо-и-Сальгады, Эль Греко и Франсиско Гойи, включая эрмитажные картины и произведения из петербургских собраний, оказавшиеся в Москве после 1917 года.
Вторая часть выставки будет посвящена влиянию испанской культуры на живопись русских художников. Гости увидят работы Михаила Врубеля, Александра Головина и Натальи Гончаровой.
«Диалог мастеров двух стран покажет развитие русской и испанской живописи разных столетий в общеевропейском художественном контексте», — пишет издание.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям