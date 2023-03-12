Реклама
Новости

Высота снежного покрова в Петербурге за сутки побила зимний рекорд

Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

За последние 24 часа в Петербурге выпало 10 миллиметров осадков — это 29% от месячной нормы. Об этом в своем телеграм-канале пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова выросла на 6 сантиметров, достигнув 32 сантиметров. По словам Леуса, это самый высокий показатель с начала холодного сезона.

В этом сезоне максимальная высота сугробов ранее была зарегистрирована в декабре 2022 года, тогда она составляла 19 сантиметров. В январе этот показатель составлял 12 сантиметров, в феврале — 16.

Максимальная высота снежного покрова в марте до 12 марта составлял 29 сантиметров. Этот показатель был зафиксирован 9 марта.

расскажите друзьям
люди
Михаил Леус
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»