В Улан-Удэ грузчики выпили 164 банки пива, разгружая товар, и стали фигурантами уголовного дела

В Улан-Удэ привлекут к уголовной ответственности двух грузчиков, которые в процессе разгрузки товаров выпили 164 банки пива. Об этом пишет Ulan Media со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Как установило следствие, старший смены застал грузчиков на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Он решил посмотреть записи с камер видеонаблюдения и выяснил, что мужчины употребляли принадлежащее магазину пиво.
«Оказалось, на протяжении января-марта работники во время погрузки-разгрузки товара похищали с поддона в торговом зале и со склада пиво, которые тут же и употребляли. Ранее они не судимы», — рассказали в пресс-службе МВД.
Заявление о краже 164 банок пива поступило в отделение полиции в начале марта. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК (кража). Ущерб, причиненный грузчиками, составил 8 тыс. рублей, обвиняемые пообещали его возместить.