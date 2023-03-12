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В Улан-Удэ грузчики выпили 164 банки пива, разгружая товар, и стали фигурантами уголовного дела

Виктория Шанина
Сегодня в 12:19

В Улан-Удэ привлекут к уголовной ответственности двух грузчиков, которые в процессе разгрузки товаров выпили 164 банки пива. Об этом пишет Ulan Media со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как установило следствие, старший смены застал грузчиков на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Он решил посмотреть записи с камер видеонаблюдения и выяснил, что мужчины употребляли принадлежащее магазину пиво.

«Оказалось, на протяжении января-марта работники во время погрузки-разгрузки товара похищали с поддона в торговом зале и со склада пиво, которые тут же и употребляли. Ранее они не судимы», — рассказали в пресс-службе МВД.

Заявление о краже 164 банок пива поступило в отделение полиции в начале марта. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК (кража). Ущерб, причиненный грузчиками, составил 8 тыс. рублей, обвиняемые пообещали его возместить.

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