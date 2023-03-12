Илон Маск может купить обанкротившийся банк Silicon Valley

Один из пользователей предложил компании Twitter купить Silicon Valley Bank и стать таким образом «электронным банком». Маск ответил: «Я открыт для этой инициативы».
Ранее департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Банк обслуживал представителей сферы IT и стартапы, а также предприятия Кремниевой долины.
Как отмечают американские СМИ, банкротство Silicon Valley — крупнейшее в США после краха Washington Mutual во время финансового кризиса 2008 году.