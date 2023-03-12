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В Москве отменили творческий вечер Владимира Познера

Виктория Шанина
Сегодня в 09:47

В Москве по инициативе организаторов отменен творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский международный дом музыки.

В концертном агентстве MSM Group ТАСС сказали, что решение о переносе вечера было принято еще 15 февраля 2023 года «в связи с логистическими проблемами».

Вернуть деньги за приобретенные билеты можно до 17 апреля включительно. Новая дата проведения творческого вечера Познера будет объявлена позже.

Как отмечает «Коммерсант», на этой неделе в сети распространились высказывания Познера о коллегах-журналистах. Утверждалось, что он критиковал российскую пропаганду.

На деле же Владимир Познер во время онлайн-лекции для университета Ubiquity University рассуждал о влиянии пропаганды в целом — как в поддержку действий России, так и в поддержку Украины. Он заявил, что ему стыдно за представителей его профессии, а затем, улыбаясь, сказал, что «если есть ад, то журналисты туда попадут».

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