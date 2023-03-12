В Москве отменили творческий вечер Владимира Познера

На деле же Владимир Познер во время онлайн-лекции для университета Ubiquity University рассуждал о влиянии пропаганды в целом — как в поддержку действий России, так и в поддержку Украины. Он заявил, что ему стыдно за представителей его профессии, а затем, улыбаясь, сказал, что «если есть ад, то журналисты туда попадут».