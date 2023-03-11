Группа Джима Джармуша Sqürl анонсировала выход дебютного альбома и опубликовала первый сингл с него

— Расскажите о вашей собственной музыке. Вы придумали группу Sqürl в качестве шутки десять лет назад в фильме «Кофе и сигареты», а теперь она действительно существует, и вы играете там на гитаре. И, более того, пишете саундтрек к своему фильму.

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— Пока нас в группе трое: я, Картер Логан — кстати, сопродюсер фильма — и музыкальный продюсер Шейн Стоунбек. А началось все именно с Джека Уайта. Много лет назад он попросил меня и Мишеля Гондри сделать по ремиксу на песню «The White Stripes». Он сказал, что уважает наши фильмы и знает нашу любовь к музыке и потому нам доверяет. Но я сам в себе сомневался и прибег к помощи совсем молодого блестящего музыканта — это и был Шейн. С тех пор мы сработались, а потом Шейн познакомил меня с Картером. Вместе мы записали атмосферную гитарную музыку для «Пределов контроля», моей предыдущей картины: я честно пытался отыскать то, что мне было нужно, но безуспешно, и тогда решил сыграть это сам с помощью друзей. Тогда мы назвали группу Bad Rabbit, а потом к своему стыду выяснили, что уже существует группа под названием Rabbit. Тогда мы и переименовались в Sqürl. Когда мы работали над «Выживут только любовники», я сдружился еще с лютнистом Йозефом ван Виссемом, и он стал играть с нами. Я с ним в прошлом году записал два альбома-дуэта, теперь он — тоже постоянная часть группы, хотя официально считается приглашенным музыкантом.