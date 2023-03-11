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На месте московского Дома кино построят высотное жилье

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

На месте Дома кино в Москве появится многоэтажное жилье. Об этом пишет телеграм-канал «Новостройки 77» со ссылкой на градостроительный план участка.

Согласно нему, на Васильевской улице, 13, стр. 1 будет реализован проект площадью 29 тыс. квадратных метров. Из них более 22 тыс. квадратов займет жилье.

Документы предполагают, что застройка будет высотной. В каком виде сохранится здание Дома кино, неизвестно, но киноконцертная функция должна сохраниться.

В августе прошлого года Москомархитектура согласовала проект реконструкции Дома кино, который предполагает строительство комплекса с апартаментами, киноконцертным залом и помещениями для нужд Союза кинематографистов. Тогда говорили, что апартаменты займут 10,7 тыс. из 29,2 тыс. квадратных метров, а историческое здание будет отреставрировано.

Центральный дом кино открылся в 1934 году. В 2012 году Союз кинематографистов постановил провести «реконструкцию с элементами нового строительства здания» до 2016-го. Здание было в катастрофическом состоянии и несколько раз горело, отмечал Михалков. Режиссер пояснял, что кардинально переделать здание не получится, потому что Дом кино был переведен в реестр памятников архитектуры.

В 2019 году Михалков говорил о закрытии Дома кино на реконструкцию в конце года, потому что иначе «нас просто закроет МЧС». Строительство планировалось на три года.

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