The Mars Volta анонсировали выход акустической версии своего последнего альбома

Одна из важнейших современных прогрок-групп The Mars Volta анонсировала выход акустической версии своего последнего к текущему моменту альбома, одноименного с названием коллектива.
Пластинка получит заглавие «Que Dios Te Maldiga Mi Corazon». Сооснователь The Mars Volta Омар Родригес-Лопес описал готовящуюся к выходу запись как фолк-альбом. Обновленную версию трека «Blank Condolences» уже можно послушать.
Лонгплей The Mars Volta «The Mars Volta» увидел свет в середине сентября 2022 года. На борту — латиноамериканские и карибские ритмы, сложные органные и синтезаторные партии.
Группа образовалась на обломках другого коллектива, At the Drive-In, и за период с 2001 по 2012 год записала шесть альбомов. Ключевой принято считать дебютную пластинку «De-Loused in the Comatorium» (2003).
В 2013-м коллектив прекратил существование, его покинул вокалист Седрик Бикслер-Завала. В 2021-м музыканты переиздали дискографию The Mars Volta, а также опубликовали множество дополнительных архивных материалов — всего увидели свет 18 дисков с записями.
Во время перерыва Родригес-Лопес и Бикслер-Завала вместе с Фли, басистом Red Hot Chili Peppers и Atoms for Peace, собрали проект Antemasque. В 2014 году он успел выпустить единственный одноименный альбом и прекратил деятельность годом позднее.