Впервые с 1961 года ковровая дорожка на «Оскаре» будет не красной

В этом году церемония вручения «Оскара» обойдется без красной ковровой дорожки. Ее цвет будет близок к оттенку шампанского, сообщает Associated Press.
Решение сменить цвет было принято креативной консультанткой, автором Vogue Лизой Лав и креативным директором Met Gala в Нью-Йорке Раулем Авилой. В этом году дорожка будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом.
Лиза Лав считает, что элегантный вечерний дресс-код, в котором прибывали звезды, не соответствовал тому, что знаменитости шли по дорожке при дневном свете в полдень. Перевод церемонии под крышу также поможет защитить участников от непогоды.
Говоря о выбранном цвете ковра, консультантка отметила, что рассматривались и другие цвета, но они выглядели слишком темными в крытом помещении. При этом дебатов между организаторами по этому поводу не было.
Лав описала новый оттенок дорожки как «красивый цвет сиены, шафрана, который напоминает закат, потому что это закат перед золотым часом». По ее словам, ковер необязательно будет всегда такого цвета.
Впервые красная дорожка появилась на «Оскаре» в 1961 году. Эта церемония также стала первой, которую транслировали по телевидению (правда, до 1966 года трансляции были черно-белыми). На всех церемониях за последние шесть десятилетий дорожка была разных оттенков красного.