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Зеленский поручил рассмотреть вопрос о переименовании «России» в «Московию»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:32

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос переименования в украинском языке «России» в «Московию». Об этом сообщает РБК.

Так Зеленский отреагировал на соответствующую петицию, которую подписали более 25 тыс. человек. При таком числе подписантов украинские власти обязаны рассмотреть инициативу.

Авторы петиции также просят заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация».

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий», — отреагировал на нее Зеленский. Он добавил, что к изучению вопроса следует привлечь научное сообщество.

На Украине не в первый раз предлагают переименовать «Россию» в «Московию». В 2020 году с таким предложением выступил член партии «Слуга народа» Никита Потруаев. Он отмечал, что каждая страна имеет право решать, как будет называть соседние государства.

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Владимир ЗеленскийДенис Шмыгаль
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