В США тучи комаров привели к смерти более 300 коров, оленей и лошадей

На юго-западе американского штата Луизиана в конце августа 2022 года из‑за урагана появились тучи комаров. Они стали причиной смерти от 300 до 400 коров, оленей и лошадей, сообщил «Интерфакс».
Комары атаковали животных, которые безуспешно пытались их отогнать. Поскольку число насекомых было огромным, от их укусов у скота и лошадей начиналась анемия. Она зачастую приводила к гибели животных.
Только на одном оленеводческом ранчо, по словам ветеринара Крейга Фонтено из города Вилл Плате, погибли 30 голов. Владелец ранчо потерял более 100 тыс. долларов.
Насекомые, как отметили в СМИ, остаются проблемой в некоторых районах штата — Кальказье и Джефферсон-Дэвисе. На других территориях ситуация улучшилась после того, как скотоводы начали опрыскивать тучи комаров с воздуха.