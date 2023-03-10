AFP: Meta* создаст новую социальную сеть

Американская компания Meta* начала разработку новой социальной сети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.
По информации источника, в компании «рассматривают возможность создания децентрализованной и независимой социальной сети». Она, по задумке Meta*, «позволит людям обмениваться письменными сообщениями в режиме реального времени».
Издание Platformer рассказало также, что проект находится на ранней стадии разработки. Когда он может быть запущен, неизвестно.
Руководит работой над новой соцсетью глава Instagram** Адам Моссери. 40-летний бизнесмен и дизайнер работал в Facebook** с 2008 года, а в 2018 году перешел в Instagram**.
*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
**Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.