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AFP: Meta* создаст новую социальную сеть

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:59

Американская компания Meta* начала разработку новой социальной сети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

По информации источника, в компании «рассматривают возможность создания децентрализованной и независимой социальной сети». Она, по задумке Meta*, «позволит людям обмениваться письменными сообщениями в режиме реального времени».

Издание Platformer рассказало также, что проект находится на ранней стадии разработки. Когда он может быть запущен, неизвестно.

Руководит работой над новой соцсетью глава Instagram** Адам Моссери. 40-летний бизнесмен и дизайнер работал в Facebook** с 2008 года, а в 2018 году перешел в Instagram**.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

**Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.

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