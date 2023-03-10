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Актер Майк Эппс из «Мальчишника в Вегасе» пытался пронести в самолет заряженный пистолет

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:20

Американский актер Майк Эппс, известный по фильмам «Мальчишник в Вегасе» и «Обитель зла 2: Апокалипсис», пытался пронести заряженный пистолет в самолет. Об этом сообщил Daily Mail.

Артист положил пистолет Smith & Wesson 38-го калибра в ручную кладь. Оружие Эппса было заряжено четырьмя патронами. Зачем актеру понадобился пистолет, неизвестно. Сотрудники аэропорта в городе Индиаполис обнаружили его и изъяли.

Самого Эппса задерживать не стали. Также ему не предъявили обвинения. Актер прокомментировал произошедшее в соцсетях. Он заявил, что «не делает ничего плохого», а оружием владеет для защиты от возможных грабителей.

«Я все время ношу деньги, на мне украшения, и есть разные чуваки, которые грабят людей», — пояснил он, отметив, что не хотел брать пистолет в самолет, но забыл вынуть его из сумки.

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