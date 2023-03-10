Актер Майк Эппс из «Мальчишника в Вегасе» пытался пронести в самолет заряженный пистолет

Артист положил пистолет Smith & Wesson 38-го калибра в ручную кладь. Оружие Эппса было заряжено четырьмя патронами. Зачем актеру понадобился пистолет, неизвестно. Сотрудники аэропорта в городе Индиаполис обнаружили его и изъяли.
Самого Эппса задерживать не стали. Также ему не предъявили обвинения. Актер прокомментировал произошедшее в соцсетях. Он заявил, что «не делает ничего плохого», а оружием владеет для защиты от возможных грабителей.
«Я все время ношу деньги, на мне украшения, и есть разные чуваки, которые грабят людей», — пояснил он, отметив, что не хотел брать пистолет в самолет, но забыл вынуть его из сумки.
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