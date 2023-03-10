Вице-мэра Еревана Геворга Симоняна арестовали по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного комитета.
По мнению ведомства, Симонян в 2020–2022 годах «не исполнял свои служебжные обязанности, в результате чего был нанесен значительный ущерб законным интересам государства».
Помимо Симоняна, в рамках уголовного дела арестовали советника Минздрава по пульмонологии и туберкулезу Л.Е., директора ООО «Медлайн клиник» Б.Ш. и еще восемь человек.
По данным правоохранителей, в результате действий Симоняна директор ООО «Медлайн клиник» Б.Ш. присвоил около 247 тыс. долларов, выделенных правительством на реализацию программы по борьбе с коронавирусом.
Всего на профилактику, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению COVID-19 в Армении выделили свыше 54 млн долларов из резервного фонда правительства.